Дата публікації: 20 вересня 2025 00:55
Президент США заявив, що йому не сподобалось, коли літаки армії РФ 12 хвилин провели в небі Естонії
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп 20 вересня висловив своє незадоволення з приводу інциденту, коли три російських винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії аж на 12 хвилин. Лідер США сказав, що "йому це не подобається".

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Що конкретно заявив Трамп про літаки РФ над Естонією

В ході спілкування з представниками преси в Білому домі він зазначив, що такий вчинок є неприйнятним і може мати серйозні наслідки. Президент повідомив, що буде детально вивчати цю ситуацію.

"Мені треба це розглянути. Незабаром проведуть брифінг, і я повідомлю більше ввечері чи завтра. Загалом мені це не подобається. Не люблю, коли таке стається. Це може стати великою проблемою", — заявив Трамп.

Тим часом уряд Естонії розпочинає консультації згідно зі статтею 4 НАТО. Прем'єр Естонії Крістен Міхал назвав порушення повітряного простору "абсолютно неприйнятним".

Раніше український президент Володимир Зеленський висловився про порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії.

А спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що у випадку перемоги РФ в Україні наступною мішенню стануть країни НАТО.

росія США кордон НАТО Естонія Дональд Трамп винищувач
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
