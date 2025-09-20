Президент США заявив, що йому не сподобалось, коли літаки армії РФ 12 хвилин провели в небі Естонії

Трамп відреагував на літаки РФ у небі Естонії — заява лідер США
Президент США Дональд Трамп 20 вересня висловив своє незадоволення з приводу інциденту, коли три російських винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії аж на 12 хвилин. Лідер США сказав, що "йому це не подобається".
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Що конкретно заявив Трамп про літаки РФ над Естонією
В ході спілкування з представниками преси в Білому домі він зазначив, що такий вчинок є неприйнятним і може мати серйозні наслідки. Президент повідомив, що буде детально вивчати цю ситуацію.
"Мені треба це розглянути. Незабаром проведуть брифінг, і я повідомлю більше ввечері чи завтра. Загалом мені це не подобається. Не люблю, коли таке стається. Це може стати великою проблемою", — заявив Трамп.
Тим часом уряд Естонії розпочинає консультації згідно зі статтею 4 НАТО. Прем'єр Естонії Крістен Міхал назвав порушення повітряного простору "абсолютно неприйнятним".
Раніше український президент Володимир Зеленський висловився про порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії.
А спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що у випадку перемоги РФ в Україні наступною мішенню стануть країни НАТО.
