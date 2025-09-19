Російські МіГи-31К залетіли на територію Естонії — що відомо

Російський винищувач МіГ-31. Фото: росЗМІ

Три російські винищувачі увійшли до повітряного простору Естонії. Це вже третя спроба Кремля цього місяця перевірити східний кордон НАТО.

Про це повідомило видання Politico з посиланням на власні джерела.

МіГ-31К залетіли на територію Естонії

За даними джерел, мова йде про літаки МіГ-31 — важкі перехоплювачі, здатні нести російську гіперзвукову ракету "Кинжал". Вони прямували у бік Таллінна та перебували в небі близько 12 хвилин. Для їх перехоплення у повітря підняли італійські F-35.

Естонія викликала тимчасового повіреного у справах РФ у Таллінні.

"Росія вже чотири рази цього року порушувала повітряний простір Естонії, що саме по собі є неприпустимим, але сьогоднішнє порушення, під час якого три винищувачі увійшли в наш повітряний простір, є безпрецедентно жорстким. На дедалі частіші перевірки кордонів і агресію з боку Росії необхідно відповісти швидким посиленням політичного та економічного тиску", — заявив міністр закордонних справ Маргус Цахкна.

Зазначимо, що інцидент трапився після того, минулого тижня Росія залетіла безпілотниками у повітряний простір Польщі та Румунії.

Крім того, повідомлялося, що на пляжі у Латвії знайшли уламки російського БпЛА.