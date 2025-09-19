Російські МіГи-31К залетіли на територію Естонії — що відомо

Три російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії
Три російські винищувачі увійшли до повітряного простору Естонії. Це вже третя спроба Кремля цього місяця перевірити східний кордон НАТО.
Про це повідомило видання Politico з посиланням на власні джерела.
МіГ-31К залетіли на територію Естонії
За даними джерел, мова йде про літаки МіГ-31 — важкі перехоплювачі, здатні нести російську гіперзвукову ракету "Кинжал". Вони прямували у бік Таллінна та перебували в небі близько 12 хвилин. Для їх перехоплення у повітря підняли італійські F-35.
Естонія викликала тимчасового повіреного у справах РФ у Таллінні.
"Росія вже чотири рази цього року порушувала повітряний простір Естонії, що саме по собі є неприпустимим, але сьогоднішнє порушення, під час якого три винищувачі увійшли в наш повітряний простір, є безпрецедентно жорстким. На дедалі частіші перевірки кордонів і агресію з боку Росії необхідно відповісти швидким посиленням політичного та економічного тиску", — заявив міністр закордонних справ Маргус Цахкна.
Зазначимо, що інцидент трапився після того, минулого тижня Росія залетіла безпілотниками у повітряний простір Польщі та Румунії.
Крім того, повідомлялося, що на пляжі у Латвії знайшли уламки російського БпЛА.
