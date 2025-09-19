Российские МиГи-31К залетели на территорию Эстонии - что известно

Российский истребитель МиГ-31. Фото: росСМИ

Три российских истребителя вошли в воздушное пространство Эстонии. Это уже третья попытка Кремля в этом месяце проверить восточную границу НАТО.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на собственные источники.

МиГ-31К залетели на территорию Эстонии

По данным источников, речь идет о самолетах МиГ-31 — тяжелых перехватчиках, способных нести российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал". Они направлялись в сторону Таллинна и находились в небе около 12 минут. Для их перехвата в воздух подняли итальянские F-35.

Эстония вызвала временного поверенного в делах РФ в Таллинне.

"Россия уже четыре раза в этом году нарушала воздушное пространство Эстонии, что само по себе недопустимо, но сегодняшнее нарушение, во время которого три истребителя вошли в наше воздушное пространство, является беспрецедентно жестким. На участившиеся проверки границ и агрессию со стороны России необходимо ответить быстрым усилением политического и экономического давления", — заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна.

Отметим, что инцидент случился после того, как на прошлой неделе Россия залетела беспилотниками в воздушное пространство Польши и Румынии.

Кроме того, сообщалось, что на пляже в Латвии нашли обломки российского БпЛА.