В Румынии и Польше объявили тревогу из-за угрозы дронов — что известно

Громкоговорители. Иллюстративное фото: volynnews.com

В Румынии и Польше была объявлена воздушная тревога из-за атаки российских беспилотников по территории Украины. Местных жителей призывают находиться в безопасных местах.

Об этом стало известно из сообщений местных СМИ и соцсетей.

В Румынии и Польше раздается воздушная тревога

Власти Румынии распространили сообщение системы RO-Alert для жителей северной части уезда Тулча. Граждан предупредили о возможном падении объектов с воздуха и призвали соблюдать меры безопасности.

Как сообщает Digi24, около 19:00 румынская армия подняла авиацию с базы имени Михая Когелничану в связи с приближением беспилотников к границе. По данным Инспекции по чрезвычайным ситуациям, сигнал тревоги может длиться около 90 минут.

Сообщение румынских СМИ. Фото: скриншот Digi24

Тем временем на востоке Польши также объявили об опасности. На официальной странице Центра правительственной безопасности Польши в Х сообщили, что воздушная тревога объявлена в Хелме, Хелмском, Красноставском, Лечинском, Свидницком, Влодавском (Люблинское воеводство) районах.

Заявление Центра правительственной безопасности Польши. Фото: скриншот сообщения в Х

Напомним, ранее стало известно, что Польша подняла в небо авиацию из-за угрозы российских беспилотников, которые атакуют Украину.

А также Владимир Зеленский отреагировал на атаку российских дронов по территории Польши и призвал страны НАТО дать четкий ответ агрессору.