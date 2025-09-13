У Румунії та Польщі оголосили тривогу через загрозу дронів — що відомо

У Румунії та Польщі оголошено тривогу через загрозу БпЛА
У Румунії та Польщі було оголошено повітряну тривогу через атаку російських безпілотників по території України. Місцевих мешканців закликають перебувати у безпечних місцях.
Про це стало відомо з повідомлень місцевих ЗМІ та соцмереж.
У Румунії та Польщі лунає повітряна тривога
Влада Румунії поширила повідомлення системи RO-Alert для мешканців північної частини повіту Тулча. Громадян попередили про можливе падіння об'єктів із повітря та закликали дотримуватися заходів безпеки.
Як повідомляє Digi24, близько 19:00 румунська армія підняла авіацію з бази імені Міхая Когелнічану у зв'язку з наближенням безпілотників до кордону. За даними Інспекції з надзвичайних ситуацій, сигнал тривоги може тривати близько 90 хвилин.
Тим часом на сході Польщі також оголосили про небезпеку. На офіційній сторінці Центру урядової безпеки Польщі в Х повідомили, що повітряна тривога оголошена у Хелмі, Хелмському, Красноставському, Лєчинському, Свідницькому, Влодавському (Люблінський воєводство) районах.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Польща підняла у небо авіацію через загрозу російських безпілотників, які атакують Україну.
А також Володимир Зеленський відреагував на атаку російських дронів по території Польщі та закликав країни НАТО дати чітку відповідь агресору.
