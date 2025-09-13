Польща підняла винищувачі через загрозу атак дронів біля кордону з Україною

Винищувачі. Фото ілюстративне: Fly a jet fighter

Польща підняла в небо винищувачі через загрозу ворожих безпілотників поблизу кордону з Україною. У країні активували всі необхідні процедури для захисту повітряного простору та підвищили готовність наземних систем ППО.

Про це повідомило оперативне командування ЗС Польщі в соцмережі Х у суботу, 13 вересня.

Реклама

Читайте також:

Загроза атак БпЛА біля кордону з Польщею

За даними польських військових, повітряна тривога в Україні, особливо у прикордонних районах, змусила польську авіацію почати діяти у своєму повітряному просторі. У небо підняли польські та союзні літаки, а наземні системи протиповітряної оборони і радіолокаційного контролю перевели у стан максимальної готовності. Влада наголосила, що це рішення ухвалене задля захисту громадян у прикордонних регіонах.

Допис ЗС Польщі у X. Фото: скриншот

"Увага, через загрозу ударів безпілотних літальних апаратів у регіонах України, що межують з Республікою Польща, військова авіація почала діяти у нашому повітряному просторі. Для забезпечення безпеки нашого повітряного простору активовано всі необхідні процедури", — йдеться в повідомленні.

Командування пояснило, що всі заходи мають превентивний характер і спрямовані на недопущення інцидентів на польській території. Сили та засоби, підпорядковані оперативному командуванню, перебувають у режимі постійної готовності до реагування. Ситуація на кордоні продовжує перебувати під посиленим моніторингом.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку російських дронів по території Польщі.

Раніше ми також інформували, що постійний представник України при ООН Андрій Мельник прокоментував порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками 10 вересня.