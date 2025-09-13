Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Польща підняла винищувачі через БпЛА на кордоні з Україною
Головна Новини дня Польща підняла винищувачі через БпЛА на кордоні з Україною

Польща підняла винищувачі через БпЛА на кордоні з Україною

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 18:24
Польща підняла винищувачі через загрозу атак дронів біля кордону з Україною
Винищувачі. Фото ілюстративне: Fly a jet fighter

Польща підняла в небо винищувачі через загрозу ворожих безпілотників поблизу кордону з Україною. У країні активували всі необхідні процедури для захисту повітряного простору та підвищили готовність наземних систем ППО.

Про це повідомило оперативне командування ЗС Польщі в соцмережі Х у суботу, 13 вересня.

Реклама
Читайте також:

Загроза атак БпЛА біля кордону з Польщею

За даними польських військових, повітряна тривога в Україні, особливо у прикордонних районах, змусила польську авіацію почати діяти у своєму повітряному просторі. У небо підняли польські та союзні літаки, а наземні системи протиповітряної оборони і радіолокаційного контролю перевели у стан максимальної готовності. Влада наголосила, що це рішення ухвалене задля захисту громадян у прикордонних регіонах.

Польща підняла винищувачі через БпЛА на кордоні з Україною - фото 1
Допис ЗС Польщі у X. Фото: скриншот

"Увага, через загрозу ударів безпілотних літальних апаратів у регіонах України, що межують з Республікою Польща, військова авіація почала діяти у нашому повітряному просторі. Для забезпечення безпеки нашого повітряного простору активовано всі необхідні процедури", — йдеться в повідомленні.

Командування пояснило, що всі заходи мають превентивний характер і спрямовані на недопущення інцидентів на польській території. Сили та засоби, підпорядковані оперативному командуванню, перебувають у режимі постійної готовності до реагування. Ситуація на кордоні продовжує перебувати під посиленим моніторингом.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку російських дронів по території Польщі

Раніше ми також інформували, що постійний представник України при ООН Андрій Мельник прокоментував порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками 10 вересня. 

Польща кордон дрони винищувач авіація БпЛА
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації