термінова

Польща підняла в небо винищувачі через загрозу ворожих безпілотників поблизу кордону з Україною. У країні активували всі необхідні процедури для захисту повітряного простору та підвищили готовність наземних систем ППО.

Про це повідомило оперативне командування ЗС Польщі в соцмережі Х у суботу, 13 вересня.

Загроза атак БпЛА біля кордону з Польщею

За даними польських військових, повітряна тривога в Україні, особливо у прикордонних районах, змусила польську авіацію почати діяти у своєму повітряному просторі. У небо підняли польські та союзні літаки, а наземні системи протиповітряної оборони і радіолокаційного контролю перевели у стан максимальної готовності. Влада наголосила, що це рішення ухвалене задля захисту громадян у прикордонних регіонах.

"Увага, через загрозу ударів безпілотних літальних апаратів у регіонах України, що межують з Республікою Польща, військова авіація почала діяти у нашому повітряному просторі. Для забезпечення безпеки нашого повітряного простору активовано всі необхідні процедури", — йдеться в повідомленні.

Командування пояснило, що всі заходи мають превентивний характер і спрямовані на недопущення інцидентів на польській території. Сили та засоби, підпорядковані оперативному командуванню, перебувають у режимі постійної готовності до реагування. Ситуація на кордоні продовжує перебувати під посиленим моніторингом.