В Латвии нашли российский дрон - фото

На территории Латвии нашли обломки российского дрона. Правительство страны подозревает, что часть беспилотника могла оказаться на их территории во время атаки на Польшу.

Об этом сообщил в X министр обороны Латвии Андрис Спрюдс в четверг, 18 сентября.

Обломки российского БпЛА нашли в Латвии

Часть беспилотника типа "Гербера" нашли посреди пляжа в Варвской волости. Очевидно, обломок вымыло морем. Специалисты Национальных вооруженных сил сразу прибыли на место, чтобы проверить обломок на взрывоопасность.

"Мы можем подтвердить, что обломки дрона, выброшенные сегодня из моря, являются хвостовой частью российского беспилотника-"приманки" "Гербера". Специалисты NAF на месте подтвердили, что объект не является взрывоопасным. Латвийская армия продолжает сотрудничать с Государственной полицией", — говорится в официальном сообщении Андриса Спрюдса.

Правительство страны уже связалось с польскими коллегами для того, чтобы выяснить, является ли обломок дрона частью одного из БпЛА, которыми Россия атаковала Польшу 10 сентября.

Напомним, во время массированной атаки РФ по Украине на территорию Польши залетели около 20 российских дронов. Они пролетели вглубь страны и нанесли разрушения.

После усиления агрессии в стороны России президент Польши Кароль Навроцкий сделал заявление о размещении ядерного оружия на территории страны.