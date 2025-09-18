Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Латвии нашли обломки российского дрона

В Латвии нашли обломки российского дрона

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 22:59
В Латвии нашли российский дрон - фото
Часть российского дрона, которую нашли в Латвии. Фото: x.com/Latvijas_armija

На территории Латвии нашли обломки российского дрона. Правительство страны подозревает, что часть беспилотника могла оказаться на их территории во время атаки на Польшу.

Об этом сообщил в X министр обороны Латвии Андрис Спрюдс в четверг, 18 сентября.

Реклама
Читайте также:

Обломки российского БпЛА нашли в Латвии

Часть беспилотника типа "Гербера" нашли посреди пляжа в Варвской волости. Очевидно, обломок вымыло морем. Специалисты Национальных вооруженных сил сразу прибыли на место, чтобы проверить обломок на взрывоопасность.

"Мы можем подтвердить, что обломки дрона, выброшенные сегодня из моря, являются хвостовой частью российского беспилотника-"приманки" "Гербера". Специалисты NAF на месте подтвердили, что объект не является взрывоопасным. Латвийская армия продолжает сотрудничать с Государственной полицией", — говорится в официальном сообщении Андриса Спрюдса.

Російський дрон у Латвії - фото
Заявление Минобороны Латвии. Фото: скриншот из Х

Правительство страны уже связалось с польскими коллегами для того, чтобы выяснить, является ли обломок дрона частью одного из БпЛА, которыми Россия атаковала Польшу 10 сентября.

Напомним, во время массированной атаки РФ по Украине на территорию Польши залетели около 20 российских дронов. Они пролетели вглубь страны и нанесли разрушения.

После усиления агрессии в стороны России президент Польши Кароль Навроцкий сделал заявление о размещении ядерного оружия на территории страны.

россия Латвия дроны БпЛА
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации