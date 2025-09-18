У Латвії знайшли російський дрон — фото

Частина російського дрона, яку знайшли в Латвії. Фото: x.com/Latvijas_armija

На території Латвії знайшли уламки російського дрона. Уряд країни підозрює, що частина безпілотника могла опинитися на їх території під час атаки на Польщу.

Про це повідомив у X міністр оборони Латвії Андріс Спрюдс у четвер, 18 вересня.

Уламки російського БпЛА знайшли в Латвії

Частину безпілотника типу "Гербера" знайшли посеред пляжу у Варвській волості. Вочевидь, уламок вимило морем. Фахівці Національних збройних сил одразу прибули на місце, аби перевірити уламок на вибухонебезпечність.

"Ми можемо підтвердити, що уламки дрона, викинуті сьогодні з моря, є хвостовою частиною російського безпілотника-"приманки" "Гербера". Фахівці NAF на місці підтвердили, що об'єкт не є вибухонебезпечним. Латвійська армія продовжує співпрацювати з Державною поліцією", — йдеться в офіційному повідомленні Андріса Спрюдса.

Заява Міноборони Латвії. Фото: скриншот з Х

Уряд країни вже зв'язався із польскими колегами, аби з'ясувати, чи є уламок дрону частиною одного з БпЛА, якими Росія атакувала Польщу 10 вересня.

Нагадаємо, під час масованої атаки РФ по Україні на територію Польщі залетіли близько 20 російських дронів. Вони пролетіли вглиб країни та завдали руйнувань.

Після посилення агресії в боку Росії президент Польщі Кароль Навроцький зробив заяву щодо розміщення ядерної зброї на території країни.