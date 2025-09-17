Навроцький готовий розмістити ядерну зброю в Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький. Фото: Reuters

Президент Кароль Навроцький заявив про готовність розмітити ядерну зброю на території Польщі. Він вважає, що країна повинна мати власний ядерний потенціал, як цивільний, так і військовий.

Про це Навроцький заявив в інтерв’ю LCI.

Реклама

Читайте також:

Навроцький про розміщення ядерної зброї в Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що підтримує розміщення ядерної зброї на території своєї країни та розраховує у цьому на Францію.

У відповідь на запитання, чи сподівається він, що французька ядерна зброя буде розміщена в Польщі, Навроцький сказав, що "Польща має бути долучена до програми з розміщення ядерної зброї".

З цією метою Навроцький підпише Нансійський договір, який передбачає поглиблення співпраці між Варшавою та Парижем у сфері оборони та безпеки.

"Як президент Республіки Польща, я вважаю, що Польща повинна брати участь у ядерному розподілі. Вона повинна мати власні ядерні, енергетичні, цивільні та військові потужності. Партнерство між Польщею та Францією саме на цьому і базується", — зазначив польський лідер.

Крім того, він наголосив, що прагне зробити все, аби Польща мала гарантії безпеки.

"Можливо, ще зарано про це говорити. Але якщо ви запитаєте мене, чи повинна Польща брати участь у ядерному розподілі, я, звичайно, скажу "так", — резюмував Навроцький.

Нещодавно стало відомо, що цього тижня польська делегація відвідає Україну на тлі порушення повітряного простору Польщі російськими дронами.

Раніше Зеленський заявив, що Польща не зможе захистити своїх людей, якщо зіштовхнеться з масованою атакою дронів РФ.