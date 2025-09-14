Польща готується до прибуття військ НАТО — що відомо

Кароль Навроцький. Фото: SBS

Президент Республіки Польща Кароль Навроцький підписав резолюцію, яка дозволяє розміщення контингенту військ НАТО на території країни. Це рішення ухвалено у рамках операції "Східний вартовий" для посилення обороноздатності Польщі.

Про це повідомляє Бюро національної безпеки Польщі.

Реклама

Читайте також:

Підкріплення сил НАТО в Польщі

За даними Бюро, резолюція президента є засекреченою, але передбачає присутність іноземного військового компонента на території країни. Йдеться про підкріплення в рамках колективних заходів безпеки НАТО. Рішення стало відповіддю на загострення безпекової ситуації після останніх інцидентів на кордоні.

"Президент Республіки Польща Кароль Навроцький підписав резолюцію про надання згоди на присутність на території Республіки Польща компонента іноземних сил з НАТО як підкріплення в рамках операції "Східний вартовий". Резолюція Президента є засекреченою", — йдеться у повідомленні Бюро.

Вчора генсек НАТО оголосив про початок операції "Східний вартовий" як реакцію на вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі. За словами союзників, це рішення спрямоване на зміцнення східного флангу Альянсу.

Нагадаємо, що у польському Кракові літак авіакомпанії Enter Air під час посадки зійшов зі злітно-посадкової смуги в аеропорту Баліце.

Раніше ми також інформували, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив занепокоєння зростанням проросійських настроїв у країні.