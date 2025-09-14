Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Президент Польщі ухвалив резонансне рішення щодо НАТО

Президент Польщі ухвалив резонансне рішення щодо НАТО

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 20:23
Польща готується до прибуття військ НАТО — що відомо
Кароль Навроцький. Фото: SBS

Президент Республіки Польща Кароль Навроцький підписав резолюцію, яка дозволяє розміщення контингенту військ НАТО на території країни. Це рішення ухвалено у рамках операції "Східний вартовий" для посилення обороноздатності Польщі.

Про це повідомляє Бюро національної безпеки Польщі.

Реклама
Читайте також:

Підкріплення сил НАТО в Польщі

За даними Бюро, резолюція президента є засекреченою, але передбачає присутність іноземного військового компонента на території країни. Йдеться про підкріплення в рамках колективних заходів безпеки НАТО. Рішення стало відповіддю на загострення безпекової ситуації після останніх інцидентів на кордоні.

"Президент Республіки Польща Кароль Навроцький підписав резолюцію про надання згоди на присутність на території Республіки Польща компонента іноземних сил з НАТО як підкріплення в рамках операції "Східний вартовий". Резолюція Президента є засекреченою", — йдеться у повідомленні Бюро.

Вчора генсек НАТО оголосив про початок операції "Східний вартовий" як реакцію на вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі. За словами союзників, це рішення спрямоване на зміцнення східного флангу Альянсу. 

Нагадаємо, що у польському Кракові літак авіакомпанії Enter Air під час посадки зійшов зі злітно-посадкової смуги в аеропорту Баліце. 

Раніше ми також інформували, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив занепокоєння зростанням проросійських настроїв у країні

Польща НАТО армія президент Кароль Навроцький
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації