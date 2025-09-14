У Кракові літак зійшов зі смуги під час посадки — деталі

У Кракові літак зійшов зі смуги під час приземлення — що відомо
У Кракові, Польща, літак авіакомпанії Enter Air зійшов зі смуги під час посадки в аеропорту Баліце. Наразі повітряний простір тимчасово закрили, а рейси — призупинено.
Про це повідомляє RMF24 у неділю, 14 вересня.
Літак зʼїхав зі злітно-посадкової смуги
Відомо, що літак зупинився на траві біля смуги. Пасажирів евакуювали, а серйозних травм ніхто не зазнав. На борту загалом перебувало близько 190 осіб.
Наразі на місці інциденту працюють служби екстреної допомоги. Причини зʼясовуються.
Нагадаємо, наприкінці серпня у польському місті Радом розбився винищувач F-16. Він виконував тренувальний політ до авіашоу.
Раніше в Єревані російський винищувач влетів у стовп та огорожу. У мережі показали фото.
Читайте Новини.LIVE!