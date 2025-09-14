Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Кракове самолет сошел с полосы при посадке — что известно

В Кракове самолет сошел с полосы при посадке — что известно

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 17:33
В Кракове самолет сошел с полосы при посадке — подробности
Экстренные службы на месте инцидента в Польше. Фото: RMF FM

В Кракове, Польша, самолет авиакомпании Enter Air сошел с полосы во время посадки в аэропорту Балице. Сейчас воздушное пространство временно закрыли, а рейсы — приостановлены.

Об этом сообщает RMF24 в воскресенье, 14 сентября.

Реклама
Читайте также:

Самолет съехал со взлетно-посадочной полосы

Известно, что самолет остановился на траве возле полосы. Пассажиров эвакуировали, а серьезных травм никто не получил. На борту в целом находилось около 190 человек.

У Польщі літак зійшов зі смуги
Экстренные службы на месте инцидента. Фото: RMF FM

Сейчас на месте инцидента работают службы экстренной помощи. Причины выясняются.

Напомним, в конце августа в польском городе Радом разбился истребитель F-16. Он выполнял тренировочный полет к авиашоу.

Ранее в Ереване российский истребитель влетел в столб и ограждение. В сети показали фото.

Польша самолет эвакуация аэропорты авиация
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации