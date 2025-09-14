В Кракове самолет сошел с полосы при посадке — подробности

Экстренные службы на месте инцидента в Польше. Фото: RMF FM

В Кракове, Польша, самолет авиакомпании Enter Air сошел с полосы во время посадки в аэропорту Балице. Сейчас воздушное пространство временно закрыли, а рейсы — приостановлены.

Об этом сообщает RMF24 в воскресенье, 14 сентября.

Самолет съехал со взлетно-посадочной полосы

Известно, что самолет остановился на траве возле полосы. Пассажиров эвакуировали, а серьезных травм никто не получил. На борту в целом находилось около 190 человек.

Экстренные службы на месте инцидента. Фото: RMF FM

Сейчас на месте инцидента работают службы экстренной помощи. Причины выясняются.

