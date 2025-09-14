В Кракове самолет сошел с полосы при посадке — подробности

В Кракове самолет сошел с полосы при посадке — что известно
В Кракове, Польша, самолет авиакомпании Enter Air сошел с полосы во время посадки в аэропорту Балице. Сейчас воздушное пространство временно закрыли, а рейсы — приостановлены.
Об этом сообщает RMF24 в воскресенье, 14 сентября.
Самолет съехал со взлетно-посадочной полосы
Известно, что самолет остановился на траве возле полосы. Пассажиров эвакуировали, а серьезных травм никто не получил. На борту в целом находилось около 190 человек.
Сейчас на месте инцидента работают службы экстренной помощи. Причины выясняются.
Напомним, в конце августа в польском городе Радом разбился истребитель F-16. Он выполнял тренировочный полет к авиашоу.
Ранее в Ереване российский истребитель влетел в столб и ограждение. В сети показали фото.
