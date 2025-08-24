В Армении русский истребитель врезался в столб и ограждение

Российский самолет Су-57. Фото иллюстративное: росСМИ

В Ереване, Армения, российский истребитель влетел в столб, а затем в забор. Инцидент произошел в ночь на 24 августа.

Об этом сообщает Shamshyan.

Российский самолет врезался в столб

Известно, что около 02:15 российский истребитель влетел в металлический столб. Впоследствии он врезался в ограждение.

Российский истребитель. Фото: Shamshyan

Российский самолет, который врезался в столб и ограждение. Фото: Shamshyan

Истребитель России в Ереване. Фото: Shamshyan

По предварительной информации, пострадавших нет.

