Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Ереване российский самолет влетел в столб и ограждение — фото

В Ереване российский самолет влетел в столб и ограждение — фото

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 14:11
В Армении русский истребитель врезался в столб и ограждение
Российский самолет Су-57. Фото иллюстративное: росСМИ

В Ереване, Армения, российский истребитель влетел в столб, а затем в забор. Инцидент произошел в ночь на 24 августа.

Об этом сообщает Shamshyan.

Реклама
Читайте также:

Российский самолет врезался в столб

Известно, что около 02:15 российский истребитель влетел в металлический столб. Впоследствии он врезался в ограждение.

Російський літак врізався в стовп в Єревані
Российский истребитель. Фото: Shamshyan
Російський винищувач врізався в огорожу
Российский самолет, который врезался в столб и ограждение. Фото: Shamshyan
Російський винищувач втратив керування в Єревані
Истребитель России в Ереване. Фото: Shamshyan

По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, в России во время полета малого пассажирского самолета отвалилось переднее колесо.

Недавно возле Одесской области упал российский самолет Су-30СМ. На поверхности Черного моря обнаружили обломки.

самолет Армения фото истребитель Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации