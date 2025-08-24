В Армении русский истребитель врезался в столб и ограждение

В Ереване российский самолет влетел в столб и ограждение — фото
Дата публикации 24 августа 2025 14:11
Российский самолет Су-57. Фото иллюстративное: росСМИ
В Ереване, Армения, российский истребитель влетел в столб, а затем в забор. Инцидент произошел в ночь на 24 августа.
Об этом сообщает Shamshyan.
Известно, что около 02:15 российский истребитель влетел в металлический столб. Впоследствии он врезался в ограждение.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Напомним, в России во время полета малого пассажирского самолета отвалилось переднее колесо.
Недавно возле Одесской области упал российский самолет Су-30СМ. На поверхности Черного моря обнаружили обломки.
