У Вірменії російський винищувач врізався в стовп і огорожу

В Єревані російський літак влетів у стовп та огорожу — фото
Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 14:11
Російський літак Су-57. Фото ілюстративне: росЗМІ
В Єревані, Вірменія, російський винищувач влетів у стовп, а згодом в огорожу. Інцидент стався у ніч проти 24 серпня.
Про це повідомляє Shamshyan.
Реклама
Читайте також:
Російський літак врізався в стовп
Відомо, що близько 02:15 російський винищувач влетів у металевий стовп. Згодом він врізався в огорожу.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Нагадаємо, у Росії під час польоту малого пасажирського літака відвалилося переднє колесо.
Нещодавно біля Одеської області впав російський літак Су-30СМ. На поверхні Чорного моря виявили уламки.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама