Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Єревані російський літак влетів у стовп та огорожу — фото

В Єревані російський літак влетів у стовп та огорожу — фото

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 14:11
У Вірменії російський винищувач врізався в стовп і огорожу
Російський літак Су-57. Фото ілюстративне: росЗМІ

В Єревані, Вірменія, російський винищувач влетів у стовп, а згодом в огорожу. Інцидент стався у ніч проти 24 серпня.

Про це повідомляє Shamshyan.

Реклама
Читайте також:

Російський літак врізався в стовп

Відомо, що близько 02:15 російський винищувач влетів у металевий стовп. Згодом він врізався в огорожу. 

Російський літак врізався в стовп в Єревані
Російський винищувач. Фото: Shamshyan
Російський винищувач врізався в огорожу
Російський літак, який врізався в стовп та огорожу. Фото: Shamshyan
Російський винищувач втратив керування в Єревані
Винищувач Росії в Єревані. Фото: Shamshyan

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Нагадаємо, у Росії під час польоту малого пасажирського літака відвалилося переднє колесо.

Нещодавно біля Одеської області впав російський літак Су-30СМ. На поверхні Чорного моря виявили уламки.

літак Вірменія фото винищувач Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації