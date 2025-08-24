У Вірменії російський винищувач врізався в стовп і огорожу

Російський літак Су-57. Фото ілюстративне: росЗМІ

В Єревані, Вірменія, російський винищувач влетів у стовп, а згодом в огорожу. Інцидент стався у ніч проти 24 серпня.

Про це повідомляє Shamshyan.

Російський літак врізався в стовп

Відомо, що близько 02:15 російський винищувач влетів у металевий стовп. Згодом він врізався в огорожу.

Російський винищувач. Фото: Shamshyan

Російський літак, який врізався в стовп та огорожу. Фото: Shamshyan

Винищувач Росії в Єревані. Фото: Shamshyan

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Нагадаємо, у Росії під час польоту малого пасажирського літака відвалилося переднє колесо.

Нещодавно біля Одеської області впав російський літак Су-30СМ. На поверхні Чорного моря виявили уламки.