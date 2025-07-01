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У Росії розбився військовий літак — яка доля пілотів

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Дата публікації: 1 липня 2025 14:58
У Росії 1 липня розбився військовий літак — що відомо
Літак Су-27. Фото: росЗМІ

У Росії у вівторок, 1 липня, розбився військовий літак Су-27. Інцидент стався в Нижньогородській області.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Падіння військового літака в Росії

Військовий літак РФ впав у районі міста Кулебаки. За попередньою інформацією, два пілоти встигли катапультуватися. Одного з них уже знайшли, а іншого продовжують шукати.

Наразі на місці падіння працюють екстрені служби. Літак був повністю знищений.

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Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно на борту російського літака сталася пожежа під час польоту. Причиною став неякісний смартфон, який виготовили в Китаї.

Раніше на борту російського Superjet-100 відірвався капот двигуна під час польоту. Командир екіпажу вирішив негайно повернутися в аеропорт.

літак росіяни авіакатастрофа Росія пілоти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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