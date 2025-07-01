У Росії 1 липня розбився військовий літак — що відомо

У Росії розбився військовий літак — яка доля пілотів
У Росії у вівторок, 1 липня, розбився військовий літак Су-27. Інцидент стався в Нижньогородській області.
Про це повідомляють росЗМІ.
Падіння військового літака в Росії
Військовий літак РФ впав у районі міста Кулебаки. За попередньою інформацією, два пілоти встигли катапультуватися. Одного з них уже знайшли, а іншого продовжують шукати.
Наразі на місці падіння працюють екстрені служби. Літак був повністю знищений.
Нагадаємо, нещодавно на борту російського літака сталася пожежа під час польоту. Причиною став неякісний смартфон, який виготовили в Китаї.
Раніше на борту російського Superjet-100 відірвався капот двигуна під час польоту. Командир екіпажу вирішив негайно повернутися в аеропорт.
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