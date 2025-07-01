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Главная Новости дня В России разбился военный самолет — какая судьба пилотов

В России разбился военный самолет — какая судьба пилотов

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Дата публикации 1 июля 2025 14:58
В России 1 июля разбился военный самолет — что известно
Самолет Су-27. Фото: росСМИ

В России во вторник, 1 июля, разбился военный самолет Су-27. Инцидент произошел в Нижегородской области.

Об этом сообщают росСМИ.

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Падение военного самолета в России

Военный самолет РФ упал в районе города Кулебаки. По предварительной информации, два пилота успели катапультироваться. Одного из них уже нашли, а другого продолжают искать.

Сейчас на месте падения работают экстренные службы. Самолет был полностью уничтожен.

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Пост росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, недавно на борту российского самолета произошел пожар во время полета. Причиной стал некачественный смартфон, который изготовили в Китае.

Ранее на борту российского Superjet-100 оторвался капот двигателя во время полета. Командир экипажа решил немедленно вернуться в аэропорт.

самолет россияне авиакатастрофа Россия пилоты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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