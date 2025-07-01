В России 1 июля разбился военный самолет — что известно

В России разбился военный самолет — какая судьба пилотов
В России во вторник, 1 июля, разбился военный самолет Су-27. Инцидент произошел в Нижегородской области.
Об этом сообщают росСМИ.
Падение военного самолета в России
Военный самолет РФ упал в районе города Кулебаки. По предварительной информации, два пилота успели катапультироваться. Одного из них уже нашли, а другого продолжают искать.
Сейчас на месте падения работают экстренные службы. Самолет был полностью уничтожен.
Напомним, недавно на борту российского самолета произошел пожар во время полета. Причиной стал некачественный смартфон, который изготовили в Китае.
Ранее на борту российского Superjet-100 оторвался капот двигателя во время полета. Командир экипажа решил немедленно вернуться в аэропорт.
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