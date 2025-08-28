Видео
Україна
В Польше во время авиашоу разбился F-16 — пилот погиб

В Польше во время авиашоу разбился F-16 — пилот погиб

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 22:30
В Польше разбился истребитель F-16 28 августа - что известно
Падение самолета в Польше. Фото: кадр из видео

В четверг, 28 августа, в польском городе Радом во время тренировочного полета к авиашоу разбился истребитель F-16. В результате катастрофы пилот погиб.

Об этом сообщил представитель правительства Польши Адам Шлапка в соцсети Х.

Читайте также:

В Польше разбился истребитель F-16

Шлапка сообщил, что истребитель F-16 потерпел крушение во время подготовки к авиационной выставке AirShow в Радоме.

"К сожалению, пилот погиб. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш поговорил с премьер-министром и сейчас направляется к месту катастрофы", — написал он.

На видео зафиксирован момент, когда истребитель резко пошел вниз и врезался в землю.

По предварительной информации, за штурвалом F-16 находился Мацей Краковян, командир пилотажной группы Tiger Demo Team.

Напомним, что ранее в Италии на трассу рядом с машинами упал и взорвался сверхлегкий самолет. В результате авиакатастрофы погибли два человека.

А до этого над Лос-Анджелесом загорелся самолет. Огонь охватил двигатель во время взлета.

