В Польше разбился истребитель F-16 28 августа - что известно

В Польше во время авиашоу разбился F-16 — пилот погиб
В четверг, 28 августа, в польском городе Радом во время тренировочного полета к авиашоу разбился истребитель F-16. В результате катастрофы пилот погиб.
Об этом сообщил представитель правительства Польши Адам Шлапка в соцсети Х.
В Польше разбился истребитель F-16
Шлапка сообщил, что истребитель F-16 потерпел крушение во время подготовки к авиационной выставке AirShow в Радоме.
"К сожалению, пилот погиб. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш поговорил с премьер-министром и сейчас направляется к месту катастрофы", — написал он.
На видео зафиксирован момент, когда истребитель резко пошел вниз и врезался в землю.
По предварительной информации, за штурвалом F-16 находился Мацей Краковян, командир пилотажной группы Tiger Demo Team.
