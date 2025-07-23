Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня На шосе в Італії впав і вибухнув літак — є загиблі

На шосе в Італії впав і вибухнув літак — є загиблі

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 17:47
Авіакатастрофа в Італії — літак впав на трасу і вибухнув
Падіння літака в Італії. Фото: кадр з відео

В Італії 22 липня на трасу поруч з машинами впав і вибухнув надлегкий літак. Внаслідок авіакатастрофи загинули двоє людей. 

Про це повідомляє Brescia Today

Реклама
Читайте також:

Авіакатастрофа в Італії 22 липня

Як відомо, подія трапилася близько 12:00 22 липня у провінції Брешіа. Літак вилітав з Граньяно-Требб'єнсе і раптово впав на асфальт кільцевої дороги та загорівся від удару.

На час падіння дорогою проїжджали дві машини, які майже без ушкоджень проскочили через стіну вогню. Пасажири автомобілів серйозних травм не отримали. 

Зазначається, що на борту був 75-річний адвокат із Мілана Серджо Равалья і його супутниця 60-річна Анна Марія Де Стефано. Вони обоє загинули. 

Наразі причина катастрофи залишається невідомою. Рятувальна операція тривала кілька годин. 

Нагадаємо, 20 липня над Лос-Анджелесом загорівся літак. Вогонь охопив двигун під час зльоту. 

Також ми писали, що 12 червня, в Індії сталася масштабна авіакатастрофа — розбився пасажирський літак. На борту перебувало понад 200 пасажирів. 

Італія літак аварія авіакатастрофа загиблі
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації