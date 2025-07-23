Авіакатастрофа в Італії — літак впав на трасу і вибухнув

Падіння літака в Італії. Фото: кадр з відео

В Італії 22 липня на трасу поруч з машинами впав і вибухнув надлегкий літак. Внаслідок авіакатастрофи загинули двоє людей.

Про це повідомляє Brescia Today.

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Авіакатастрофа в Італії 22 липня

Як відомо, подія трапилася близько 12:00 22 липня у провінції Брешіа. Літак вилітав з Граньяно-Требб'єнсе і раптово впав на асфальт кільцевої дороги та загорівся від удару.

На час падіння дорогою проїжджали дві машини, які майже без ушкоджень проскочили через стіну вогню. Пасажири автомобілів серйозних травм не отримали.

Зазначається, що на борту був 75-річний адвокат із Мілана Серджо Равалья і його супутниця 60-річна Анна Марія Де Стефано. Вони обоє загинули.

Наразі причина катастрофи залишається невідомою. Рятувальна операція тривала кілька годин.

Нагадаємо, 20 липня над Лос-Анджелесом загорівся літак. Вогонь охопив двигун під час зльоту.

Також ми писали, що 12 червня, в Індії сталася масштабна авіакатастрофа — розбився пасажирський літак. На борту перебувало понад 200 пасажирів.