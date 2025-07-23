Авиакатастрофа в Италии — самолет упал на трассу и взорвался

Падение самолета в Италии. Фото: кадр из видео

В Италии 22 июля на трассу рядом с машинами упал и взорвался сверхлегкий самолет. В результате авиакатастрофы погибли два человека.

Об этом сообщает Brescia Today.

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Авиакатастрофа в Италии 22 июля

Как известно, происшествие случилось около 12:00 22 июля в провинции Брешиа. Самолет вылетал из Граньяно-Треббьенсе и внезапно упал на асфальт кольцевой дороги и загорелся от удара.

На время падения по дороге проезжали две машины, которые почти без повреждений проскочили через стену огня. Пассажиры автомобилей серьезных травм не получили.

Отмечается, что на борту был 75-летний адвокат из Милана Серджо Равалья и его спутница 60-летняя Анна Мария Де Стефано. Они оба погибли.

Сейчас причина катастрофы остается неизвестной. Спасательная операция длилась несколько часов.

Напомним, 20 июля над Лос-Анджелесом загорелся самолет. Огонь охватил двигатель во время взлета.

Также мы писали, что 12 июня, в Индии произошла масштабная авиакатастрофа — разбился пассажирский самолет. На борту находилось более 200 пассажиров.