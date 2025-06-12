В Індії розбився пасажирський літак — відео

В Індії розбився пасажирський літак із сотнями людей на борту
У четвер, 12 червня, в Індії розбився пасажирський літак із сотнями людей на борту. Як відомо, літак прямував до Лондона.
Про це інформують індійська медіакомпанія NDTV та Reuters.
В Індії розбився літак — деталі авіакатастрофи
У четвер, 12 червня, в Індії сталася масштабна авіакатастрофа — розбився пасажирський літак.
Повідомляється, що рейс Air India впав через кілька хвилин після вильоту з міжнародного аеропорту Сардар Валлабхай Патель у Гуджараті в Ахмедабаді, звідки він прямував до Лондона.
На борту рейсу перебували 242 пасажири.
Літак впав у районі Мегані, залишивши темний стовп диму, видимий за кілометри. На місце події прибули служби екстреної допомоги.
Нагадаємо, що нещодавно у Південній Кореї впав патрульний літак. На борту повітряного судна перебували четверо людей.
Крім того, раніше туристичний вертоліт зазнав аварії над річкою Гудзон у Нью-Йорку.
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