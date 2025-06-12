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В Індії розбився пасажирський літак із сотнями людей на борту

12 червня 2025 12:11
Євтушенко Аліна - редактор
В Індії розбився пасажирський літак — відео
Дим внаслідок падіння пасажирського літака в Індії. Фото: скриншот з відео іноземних ЗМІ
Євтушенко Аліна - редактор

У четвер, 12 червня, в Індії розбився пасажирський літак із сотнями людей на борту. Як відомо, літак прямував до Лондона.

Про це інформують індійська медіакомпанія NDTV та Reuters.

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В Індії розбився літак — деталі авіакатастрофи  

У четвер, 12 червня, в Індії сталася масштабна авіакатастрофа — розбився пасажирський літак.

Повідомляється, що рейс Air India впав через кілька хвилин після вильоту з міжнародного аеропорту Сардар Валлабхай Патель у Гуджараті в Ахмедабаді, звідки він прямував до Лондона.

На борту рейсу перебували 242 пасажири.

Літак впав у районі Мегані, залишивши темний стовп диму, видимий за кілометри. На місце події прибули служби екстреної допомоги.

Нагадаємо, що нещодавно у Південній Кореї впав патрульний літак. На борту повітряного судна перебували четверо людей.

Крім того, раніше туристичний вертоліт зазнав аварії над річкою Гудзон у Нью-Йорку.

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