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В Индии разбился пассажирский самолет с сотнями людей на борту

12 июня 2025 12:11
Евтушенко Алина - редактор
В Индии разбился пассажирский самолет - видео
Дым в результате падения пассажирского самолета в Индии. Фото: скриншот из видео иностранных СМИ
Евтушенко Алина - редактор

В четверг, 12 июня, в Индии разбился пассажирский самолет с сотнями людей на борту. Как известно, самолет направлялся в Лондон.

Об этом информируют индийская медиакомпания NDTV и Reuters.

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В Индии разбился самолет — детали авиакатастрофы

В четверг, 12 июня, в Индии произошла масштабная авиакатастрофа — разбился пассажирский самолет.

Сообщается, что рейс Air India упал через несколько минут после вылета из международного аэропорта Сардар Валлабхай Патель в Гуджарате в Ахмедабаде, откуда он направлялся в Лондон.

На борту рейса находились 242 пассажира.

Самолет упал в районе Мегани, оставив темный столб дыма, видимый за километры. На место происшествия прибыли службы экстренной помощи.

Напомним, что недавно в Южной Корее упал патрульный самолет. На борту воздушного судна находились четыре человека.

Кроме того, ранее туристический вертолет потерпел крушение над рекой Гудзон в Нью-Йорке.

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