В Индии разбился пассажирский самолет - видео

В Индии разбился пассажирский самолет с сотнями людей на борту
В четверг, 12 июня, в Индии разбился пассажирский самолет с сотнями людей на борту. Как известно, самолет направлялся в Лондон.
Об этом информируют индийская медиакомпания NDTV и Reuters.
В Индии разбился самолет — детали авиакатастрофы
В четверг, 12 июня, в Индии произошла масштабная авиакатастрофа — разбился пассажирский самолет.
Сообщается, что рейс Air India упал через несколько минут после вылета из международного аэропорта Сардар Валлабхай Патель в Гуджарате в Ахмедабаде, откуда он направлялся в Лондон.
На борту рейса находились 242 пассажира.
Самолет упал в районе Мегани, оставив темный столб дыма, видимый за километры. На место происшествия прибыли службы экстренной помощи.
Напомним, что недавно в Южной Корее упал патрульный самолет. На борту воздушного судна находились четыре человека.
Кроме того, ранее туристический вертолет потерпел крушение над рекой Гудзон в Нью-Йорке.
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