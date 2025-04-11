У Нью-Йорку туристичний вертоліт упав у річку 10 квітня — загинула сім'я

Момент падіння вертольота. Фото: скріншот із відео

У четвер, 10 квітня, туристичний вертоліт зазнав аварії над річкою Гудзон у Нью-Йорку. Унаслідок події загинув керівник іспанської філії Siemens, його дружина та маленькі діти.

Про це повідомляє New York Post і ABC News.

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Падіння гелікоптера сталося о 15:17 за місцевим часом біля узбережжя Рівер Драйв у Хобокені, лише за 15 хвилин після того, як він вилетів із вертолітного майданчика Волл-Стріт. Гелікоптер досяг моста Джорджа Вашингтона, перш ніж повернути на південь і розбитися, повідомили офіційні особи на прес-конференції.

Причина аварії поки невідома. За словами очевидців, вертоліт, на якому перебували люди, втратив хвостову частину, а також у нього відламався пропелер перед падінням.

Вертоліт, ідентифікований Федеральним управлінням цивільної авіації як Bell 206, здійснював шостий політ за день. Коли рятувальники прибули на місце події, його виявили перевернутим у воді температурою 10 °С, повідомила влада.

За словами джерел у правоохоронних органах, жертвами аварії стали Агустін Ескобар (керівник підрозділу Siemens в Іспанії), його дружина Мерсе Кампруді Монталь і їхні діти у віці 4, 5 і 11 років. Також загинув 36-річний пілот, його ім'я поки що не розголошується.

Два іспанські чиновники розповіли ABC News, що сім'я приїхала в Нью-Йорк із Барселони (Іспанія).

Інші події

Нагадаємо, наприкінці березня в передмісті Міннеаполіса, штат Міннесота, невеликий літак упав на житловий будинок. Унаслідок авіакатастрофи почалася масштабна пожежа.

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