Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow У Нью-Йорку впав туристичний вертоліт, загинула сім'я, — ЗМІ arrow

У Нью-Йорку впав туристичний вертоліт, загинула сім'я, — ЗМІ

11 квітня 2025 06:02
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
У Нью-Йорку туристичний вертоліт упав у річку 10 квітня — загинула сім'я
Момент падіння вертольота. Фото: скріншот із відео
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У четвер, 10 квітня, туристичний вертоліт зазнав аварії над річкою Гудзон у Нью-Йорку. Унаслідок події загинув керівник іспанської філії Siemens, його дружина та маленькі діти.

Про це повідомляє New York Post і ABC News.

Реклама
Читайте також:

Катастрофа вертольота в Нью-Йорку

Падіння гелікоптера сталося о 15:17 за місцевим часом біля узбережжя Рівер Драйв у Хобокені, лише за 15 хвилин після того, як він вилетів із вертолітного майданчика Волл-Стріт. Гелікоптер досяг моста Джорджа Вашингтона, перш ніж повернути на південь і розбитися, повідомили офіційні особи на прес-конференції.

Причина аварії поки невідома. За словами очевидців, вертоліт, на якому перебували люди, втратив хвостову частину, а також у нього відламався пропелер перед падінням.

Вертоліт, ідентифікований Федеральним управлінням цивільної авіації як Bell 206, здійснював шостий політ за день. Коли рятувальники прибули на місце події, його виявили перевернутим у воді температурою 10 °С, повідомила влада.

За словами джерел у правоохоронних органах, жертвами аварії стали Агустін Ескобар (керівник підрозділу Siemens в Іспанії), його дружина Мерсе Кампруді Монталь і їхні діти у віці 4, 5 і 11 років. Також загинув 36-річний пілот, його ім'я поки що не розголошується.

Два іспанські чиновники розповіли ABC News, що сім'я приїхала в Нью-Йорк із Барселони (Іспанія).

Інші події

Нагадаємо, наприкінці березня в передмісті Міннеаполіса, штат Міннесота, невеликий літак упав на житловий будинок. Унаслідок авіакатастрофи почалася масштабна пожежа.

Також ми писали, що поблизу курортного міста Хургада в Єгипті затонув батискаф із 45 російськими туристами.

США гелікоптер авіакатастрофа Нью-Йорк катастрофа загиблі
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама