В Красном море утонуд батискаф с россиянами

Капитаны батискафа. Фото: скриншот видео

Вблизи курортного города Хургада в Египте произошел инцидент — там затонула туристическая подводная лодка с гражданами России на борту. Экскурсионный батискаф "Синбад" во время подводной прогулки столкнулся с коралловым рифом, в результате чего на борту произошла разгерметизация. Судно быстро начало тонуть.

Об этом сообщили российские СМИ.

Читайте также:

В Хургаде затонул батискаф с российскими туристами

На момент катастрофы на борту находились 45 российских туристов. Из них шесть человек погибли, включая одного ребенка. Еще 13 пассажиров были доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести. Часть пострадавших находится в критическом состоянии. В то же время 24 человека уже вернулись в свои отели. Еще двух человек пока считают пропавшими без вести — спасатели продолжают поисковую операцию.

Спасателям удалось спасти большинство пассажиров. Всех эвакуированных обеспечили необходимой медицинской и психологической помощью.

Батискаф изнутри до катастрофы. Фото: росСМИ

Причины трагедии пока выясняются, однако по предварительной версии, катастрофа произошла из-за ошибки управления — пилот батискафа не справился с маневрированием, что привело к столкновению с подводной скалой. После удара корпус судна дал трещину, и вода начала быстро поступать внутрь. В сети уже появились фото и видео с места происшествия. Власти Египта начали техническое расследование инцидента.

Напомним, недавно в России упал штурмовик Су-25, вероятно, из-за отказа двигателей.

Также в России несколько дней назад вспыхнула одна из ТЭЦ в Москве.