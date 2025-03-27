У Червоному морі потонув батискаф з росіянами

Капітани батискафа. Фото: скриншот відео

Поблизу курортного міста Хургада в Єгипті стався інцидент — там затонув туристичний підводний човен із громадянами Росії на борту. Екскурсійний батискаф "Сінбад" під час підводної прогулянки зіштовхнувся з кораловим рифом, унаслідок чого на борту сталася розгерметизація. Судно швидко почало тонути.

Про це повідомили російські ЗМІ.

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На момент катастрофи на борту перебували 45 російських туристів. З них шість осіб загинули, включно з однією дитиною. Ще 13 пасажирів було доставлено до лікарень із травмами різного ступеня тяжкості. Частина постраждалих перебуває в критичному стані. Водночас 24 особи вже повернулись до своїх готелів. Ще двох осіб наразі вважають зниклими безвісти — рятувальники продовжують пошукову операцію.

Рятувальникам вдалося врятувати більшість пасажирів. Усіх евакуйованих забезпечили необхідною медичною та психологічною допомогою.

Батискаф зсередини до катастрофи. Фото: росЗМІ

Причини трагедії наразі з’ясовуються, однак за попередньою версією, катастрофа сталася через помилку керування — пілот батискафа не впорався з маневруванням, що призвело до зіткнення з підводною скелею. Після удару корпус судна дав тріщину, і вода почала швидко надходити всередину. У мережі вже з’явилися фото та відео з місця події. Влада Єгипту розпочала технічне розслідування інциденту.

Нагадаємо, нещодавно в Росії впав штурмовик Су-25, ймовірно, через відмову двигунів.

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