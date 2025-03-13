У Москві палає ТЕЦ-16 — пожежа охопила сотні квадратних метрів

Пожежа на ТЕЦ у Москві. Фото: скриншот

У Москві у четвер, 13 березня, сталася масштабна пожежа на теплоелектроцентралі-16 (ТЕЦ). Вогонь охопив площу понад 300 метрів квадратних.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Пожежа на ТЕЦ у Москві

Рятувальники поки що лише стежать за ситуацією, оскільки їм не дозволяють увійти на територію режимного об’єкта.

Тим часом вогонь швидко охоплює дах будівлі, а густий чорний дим поширюється навколо.

За інформацією росіян, є загроза поширення вогню на масляні баки в цокольне приміщення. Пожежі присвоєно другий ранг складності.

Нагадаємо, у ніч проти 11 березня у Москві та в інших містах Росії лунали потужні вибухи. Росіяни заявляли про атаку дронів.

Внаслідок цього було тимчасово призупинено роботу двох аеропортів — "Жуковський" та "Домодєдово".