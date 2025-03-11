Атака безпілотників на Москву, Домодєдово 11 березня — що відомо

Наслідки влучання безпілотника. Фото: скриншот

У ніч проти вівторка, 11 березня, російські регіони і Москву масовано атакували безпілотники. Зафіксовано влучання та пожежі.

Про це повідомляють Telegram-канали та міністерство оборони РФ.

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За інформацією Telegram- каналів, дрони атакували територію агробізнес-холдингу "Міраторг" у підмосковному Домодєдово. Унаслідок удару згоріли понад 20 автомобілів. Також з’явилася інформація про загибель охоронця підприємства, однак офіційного підтвердження цьому немає.

Пошкоджений будинок. Фото: росЗМІ

Тим часом міністерство оборони Росії заявило, що за ніч нібито збило 337 безпілотників у різних регіонах країни.

Зокрема, 91 БпЛА начебто був знищений у Московській області, 126 — у Курській, 38 — у Брянській, 25 — у Бєлгородській, 22 — у Рязанській, 10 — у Калузькій, вісім — у Липецькій, ще вісім — у Орловській, шість — у Воронезькій та три — у Нижньогородській області.

Зазначимо, що наразі з української сторони не було підтвердження цієї інформації.

Раніше ми писали, що через атаку дронів 11 березня тимчасово було призупинено роботу двох московських аеропортів — "Жуковський" та "Домодєдово".

Також ми розповідали, що нещодавно тимчасово окупований Крим опинився під ударом БпЛА.