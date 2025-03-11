Атака безпілотників на Москву, Домодєдово 11 березня — що відомо

У РФ кажуть про атаку дронів на регіони і Москву — є влучання
У ніч проти вівторка, 11 березня, російські регіони і Москву масовано атакували безпілотники. Зафіксовано влучання та пожежі.
Про це повідомляють Telegram-канали та міністерство оборони РФ.
Атака дронів на РФ
За інформацією Telegram- каналів, дрони атакували територію агробізнес-холдингу "Міраторг" у підмосковному Домодєдово. Унаслідок удару згоріли понад 20 автомобілів. Також з’явилася інформація про загибель охоронця підприємства, однак офіційного підтвердження цьому немає.
Тим часом міністерство оборони Росії заявило, що за ніч нібито збило 337 безпілотників у різних регіонах країни.
Зокрема, 91 БпЛА начебто був знищений у Московській області, 126 — у Курській, 38 — у Брянській, 25 — у Бєлгородській, 22 — у Рязанській, 10 — у Калузькій, вісім — у Липецькій, ще вісім — у Орловській, шість — у Воронезькій та три — у Нижньогородській області.
Зазначимо, що наразі з української сторони не було підтвердження цієї інформації.
Раніше ми писали, що через атаку дронів 11 березня тимчасово було призупинено роботу двох московських аеропортів — "Жуковський" та "Домодєдово".
Також ми розповідали, що нещодавно тимчасово окупований Крим опинився під ударом БпЛА.
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