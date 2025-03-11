Атака беспилотников на Москву, Домодедово 11 марта — что известно

Последствия попадания беспилотника. Фото: скриншот

В ночь на вторник, 11 марта, российские регионы и Москву массированно атаковали беспилотники. Зафиксированы попадания и пожары.

Об этом сообщают Telegram-каналы и министерство обороны РФ.

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Атака дронов на РФ

По информации Telegram-каналов, дроны атаковали территорию агробизнес-холдинга "Мираторг" в подмосковном Домодедово. В результате удара сгорели более 20 автомобилей. Также появилась информация о гибели охранника предприятия, однако официального подтверждения этому нет.

Поврежденный дом. Фото: росСМИ

Тем временем министерство обороны России заявило, что за ночь якобы сбило 337 беспилотников в разных регионах страны.

В частности, 91 БпЛА якобы был уничтожен в Московской области, 126 — в Курской, 38 — в Брянской, 25 — в Белгородской, 22 — в Рязанской, 10 — в Калужской, восемь — в Липецкой, еще восемь — в Орловской, шесть — в Воронежской и три — в Нижегородской области.

Отметим, что пока с украинской стороны не было подтверждения этой информации.

Ранее мы писали, что из-за атаки дронов 11 марта временно была приостановлена работа двух московских аэропортов — "Жуковский" и "Домодедово".

Также мы рассказывали, что недавно временно оккупированный Крым оказался под ударом БпЛА.