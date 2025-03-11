Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Дрони ЗСУ атакували Москву — що відомо arrow

Дрони ЗСУ атакували Москву — що відомо

11 березня 2025 05:31
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Мер Москви Собянін повідомив, що через атаку дронів довелось закрити два аеропорти
Червона площа зі знаком про заборону польоту дронів. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Цієї ночі українські дрони атакували столицю Росії. Відразу понад десяток безпілотників спробували пробитись до Москви. 

Про це у своєму Telegram написав мер Москви Сергій Собянін.

Читайте також:

Що відомо про атаку БпЛА на Москву

Дрони ЗСУ атакували Москву — що відомо - фото 1
Повідомлення про атаку дронів на Москву. Фото: Скриншот

За його словами, сили протиповітряної оборони Росії знищили щонайменше 16 безпілотників, що рухалися у напрямку Москви. У зв'язку з цією ситуацією тимчасово призупинено роботу двох аеропортів — "Жуковський" та "Домодєдово", повідомили у пресслужбі ФАВТ

Дрони ЗСУ атакували Москву — що відомо - фото 2
Повідомлення про припинення роботи аеропортів у Москві. Фото: Скриншот

За словами мера Москви, дрони були помічені у районах Раменське та Домодєдово Московської області, які розташовані на відстані близько 40-50 кілометрів на південь та південний схід від Кремля.

Нещодавно стало відомо, що бійці бригади "Азов" показали, як на фронті працює новітній безпілотний авіаційний комплекс UAS SETH. Військові оприлюднили відео роботи БпАК на Торецькому напрямку. 

Раніше Новини.LIVE попросили штучний інтелект (ШІ) згенерувати зображення того, який вигляд матимуть українські дрони у майбутньому.

безпілотники Москва війна в Україні війна атака
Реклама
Реклама
Реклама