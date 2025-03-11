Мэр Москвы Собянин сообщил, что из-за атаки дронов пришлось закрыть два аэропорта

Красная площадь со знаком о запрете полета дронов. Фото: Reuters

Этой ночью украинские дроны атаковали столицу России. Сразу более десятка беспилотников попытались пробиться в Москву.

Об этом в своем Telegram написал мэр Москвы Сергей Собянин.

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Сообщение об атаке дронов на Москву. Фото: Скриншот

По его словам, силы противовоздушной обороны России уничтожили не менее 16 беспилотников, которые двигались в направлении Москвы. В связи с этой ситуацией временно приостановлена работа двух аэропортов - "Жуковский" и "Домодедово", сообщили в пресс-службе ФАВТ.

Сообщение о прекращении работы аэропортов в Москве. Фото: Скриншот

По словам мэра Москвы, дроны были замечены в районах Раменское и Домодедово Московской области, которые расположены на расстоянии около 40-50 километров к югу и юго-востоку от Кремля.

Недавно стало известно, что бойцы бригады "Азов" показали, как на фронте работает новейший беспилотный авиационный комплекс UAS SETH. Военные обнародовали видео работы БпАК на Торецком направлении.

Ранее Новости.LIVE попросили искусственный интеллект (ИИ) сгенерировать изображение того, как будут выглядеть украинские дроны в будущем.