Бійці "Азова" атакували росіян новітніми безпілотниками UAS SETH

Бійці "Азова" атакували росіян новітніми дронами — відео
Бійці бригади "Азов" показали, як на фронті працює новітній безпілотний авіаційний комплекс UAS SETH. Військові оприлюднили відео роботи БпАК на Торецькому напрямку.
Відповідне відео у бригаді "Азов" оприлюднили у Telegram у понеділок, 10 березня.
Новітні ударні БпАК UAS SETH вже працюють на фронті
Зазначається, що UAS SETH — новітня українська зброя 12-ї бригади "Азов". Цей ударний БпАК простий в експлуатації, повністю автоматизований і вже влучає у ворожі цілі на Торецькому напрямку.
Крім усіх вищеперелічених переваг ще однією є те, що він виробляється в Україні.
Першу партію UAS SETH азовцям передав благодійний фонд "Повернись живим". З ним оператори ударних дронів будуть ще краще полювати на російських окупантів, їхнє озброєння та техніку.
На відео — знищення ворожої вантажівки за допомогою нового ударного дрона.
Раніше Новини.LIVE попросили штучний інтелект (ШІ) згенерувати зображення того, який вигляд матимуть українські дрони у майбутньому.
Відтак, з розвитком технологій українські безпілотники майбутнього матимуть вдосконалений аеродинамічний дизайн, інноваційні системи наведення та високоточне озброєння. Вони можуть стати невід’ємною частиною новітніх військових розробок, посилюючи обороноздатність і тактичні можливості.
Крім того, російські окупанти у ніч проти 10 березня атакувала Україну ударними дронами з шести напрямків. Загалом, загарбники випустили 176 БпЛА.
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