Бойцы "Азова" атаковали россиян новейшими беспилотниками UAS SETH

Украинские военные с БпАК UAS SETH. Фото: "Азов"/Facebook

Бойцы бригады "Азов" показали, как на фронте работает новейший беспилотный авиационный комплекс UAS SETH. Военные обнародовали видео работы БпАК на Торецком направлении.

Соответствующее видео в бригаде "Азов" обнародовали в Telegram в понедельник, 10 марта.

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Новейшие ударные БпАК UAS SETH уже работают на фронте

Отмечается, что UAS SETH — новейшее украинское оружие 12-й бригады "Азов". Этот ударный БпАК прост в эксплуатации, полностью автоматизирован и уже попадает во вражеские цели на Торецком направлении.

Кроме всех вышеперечисленных преимуществ еще одним является то, что он производится в Украине.

Первую партию UAS SETH азовцам передал благотворительный фонд "Вернись живым". С ним операторы ударных дронов будут еще лучше охотиться на российских оккупантов, их вооружение и технику.

На видео — уничтожение вражеского грузовика с помощью нового ударного дрона.

Ранее Новини.LIVE попросили искусственный интеллект (ИИ) сгенерировать изображение того, как будут выглядеть украинские дроны в будущем.

Следовательно, с развитием технологий украинские беспилотники будущего будут иметь усовершенствованный аэродинамический дизайн, инновационные системы наведения и высокоточное вооружение. Они могут стать неотъемлемой частью новейших военных разработок, усиливая обороноспособность и тактические возможности.

Кроме того, российские оккупанты в ночь на 10 марта атаковали Украину ударными дронами с шести направлений. В общем, захватчики выпустили 176 БпЛА.