В Москве пылает ТЭЦ-16 — пожар охватил сотни квадратных метров

Пожар на ТЭЦ в Москве. Фото: скриншот

В Москве в четверг, 13 марта, произошел масштабный пожар на теплоэлектроцентрали-16 (ТЭЦ). Огонь охватил площадь более 300 квадратных метров.

Об этом сообщают росСМИ.

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Спасатели пока только следят за ситуацией, поскольку им не разрешают войти на территорию режимного объекта.

Тем временем огонь быстро охватывает крышу здания, а густой черный дым распространяется вокруг.

По информации россиян, есть угроза распространения огня на масляные баки в цокольное помещение. Пожару присвоен второй ранг сложности.

Напомним, в ночь на 11 марта в Москве и в других городах России раздавались мощные взрывы. Россияне заявляли об атаке дронов.

В результате была временно приостановлена работа двух аэропортов — "Жуковский" и "Домодедово".