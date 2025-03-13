В Москве пылает ТЭЦ-16 — пожар охватил сотни квадратных метров

В Москве произошел масштабный пожар на ТЭЦ — видео
В Москве в четверг, 13 марта, произошел масштабный пожар на теплоэлектроцентрали-16 (ТЭЦ). Огонь охватил площадь более 300 квадратных метров.
Об этом сообщают росСМИ.
Пожар на ТЭЦ в Москве
Спасатели пока только следят за ситуацией, поскольку им не разрешают войти на территорию режимного объекта.
Тем временем огонь быстро охватывает крышу здания, а густой черный дым распространяется вокруг.
По информации россиян, есть угроза распространения огня на масляные баки в цокольное помещение. Пожару присвоен второй ранг сложности.
Напомним, в ночь на 11 марта в Москве и в других городах России раздавались мощные взрывы. Россияне заявляли об атаке дронов.
В результате была временно приостановлена работа двух аэропортов — "Жуковский" и "Домодедово".
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