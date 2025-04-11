В Нью-Йорке туристический вертолет упал в реку 10 апреля — погибла семья

Момент падения вертолета. Фото: скриншот с видео

В четверг, 10 апреля, туристический вертолет потерпел крушения над рекой Гудзон в Нью-Йорке. В результате происшествия погиб руководитель испанского филиала Siemens, его жена и маленькие дети.

Об этом сообщает New York Post и ABC News.

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Падение вертолета произошло в 15:17 по местному времени у побережья Ривер Драйв в Хобокене, всего через 15 минут после того, как он вылетел с вертолетной площадки Уолл-Стрит. Вертолет достиг моста Джорджа Вашингтона, прежде чем повернуть на юг и разбиться, сообщили официальные лица на пресс-конференции.

Причина крушения пока неизвестна. По словам очевидцев, вертолет, на котором находились люди, потерял хвостовую часть, а также у него отломился пропеллер перед падением.

Вертолет, идентифицированный Федеральным управлением гражданской авиации как Bell 206, совершал шестой полет за день. Когда спасатели прибыли на место происшествия, он был обнаружен перевернутым в воде температурой 10 °С, сообщили власти.

По словам источников в правоохранительных органов, жертвами крушения стали Агустин Эскобар (руководитель подразделения Siemens в Испании), его жена Мерсе Кампруди Монталь и их дети в возрасте 4, 5 и 11 лет. Также погиб 36-летний пилот, его имя пока не разглашается.

Два испанских чиновника рассказали ABC News, что семья приехала в Нью-Йорк из Барселоны (Испания).

Другие происшествия

Напомним, в конце марта в пригороде Миннеаполиса, штат Миннесота, небольшой самолет упал на жилой дом. В результате авиакатастрофы начался масштабный пожар.

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