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У Південній Кореї розбився патрульний літак з людьми на борту

29 травня 2025 09:33
Євгенія Брюховецька - редактор
У Південній Кореї сталася авіатроща — впав патрульний літак
Екстрені служби на місці падіння літака. Фото: соцмережі
Євгенія Брюховецька - редактор

У Південній Кореї у четвер, 29 травня, впав патрульний літак. На борту повітряного судна перебували четверо людей.

Про це пише Reuters.

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Падіння літака у Південній Кореї

За даними Військово-морських сил Південної Кореї, сьогодні розбився морський патрульний літак з чотирма людьми на борту.

Авіатроща сталася поблизу військової бази в південному місті Поханг. Наразі ВМС намагаються встановити причину аварії та кількість жертв.

Раніше Yonhap з посиланням на офіційні джерела писало, що літак розбився в горах на східному узбережжі.

Нагадаємо, у квітні в американському штаті Флорида неподалік аеропорту впав літак, загинули троє людей.

А в Нью-Йорку розбився туристичний вертоліт, внаслідок чого загинула сім'я.

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