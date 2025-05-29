У Південній Кореї сталася авіатроща — впав патрульний літак

Екстрені служби на місці падіння літака. Фото: соцмережі

У Південній Кореї у четвер, 29 травня, впав патрульний літак. На борту повітряного судна перебували четверо людей.

Про це пише Reuters.

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Just in – Naval Aircraft Crash in Pohang, South Korea



A naval patrol plane with four people aboard has crashed in Nam-gu, Pohang. Authorities have confirmed the incident, while the Navy reports that a military aircraft went down and damage is currently being assessed. Emergency… https://t.co/1xSAoAdKML pic.twitter.com/HfqBaiYsWU — Weather Monitor (@WeatherMonitors) May 29, 2025

Падіння літака у Південній Кореї

За даними Військово-морських сил Південної Кореї, сьогодні розбився морський патрульний літак з чотирма людьми на борту.

Авіатроща сталася поблизу військової бази в південному місті Поханг. Наразі ВМС намагаються встановити причину аварії та кількість жертв.

Раніше Yonhap з посиланням на офіційні джерела писало, що літак розбився в горах на східному узбережжі.

Нагадаємо, у квітні в американському штаті Флорида неподалік аеропорту впав літак, загинули троє людей.

А в Нью-Йорку розбився туристичний вертоліт, внаслідок чого загинула сім'я.