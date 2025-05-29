В Южной Корее произошла авиакатастрофа - упал патрульный самолет

Экстренные службы на месте падения самолета. Фото: соцсети

В Южной Корее в четверг, 29 мая, упал патрульный самолет. На борту воздушного судна находились четыре человека.

Об этом пишет Reuters.

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Военно-морской патрульный самолет с четырьмя людьми на борту разбился в Нам-гу, Пхоханг. Власти подтвердили инцидент, а ВМС сообщают, что военный самолет упал, и в настоящее время проводится оценка ущерба. ЧП ... https://t.co/1xSAoAdKML pic.twitter.com/HfqBaiYsWU - Weather Monitor (@WeatherMonitors) 29 мая 2025 г.

Падение самолета в Южной Корее

По данным Военно-морских сил Южной Кореи, сегодня разбился морской патрульный самолет с четырьмя людьми на борту.

Авиакатастрофа произошла вблизи военной базы в южном городе Поханг. Сейчас ВМС пытаются установить причину аварии и количество жертв.

Ранее Yonhap со ссылкой на официальные источники писало, что самолет разбился в горах на восточном побережье.

Напомним, в апреле в американском штате Флорида недалеко от аэропорта упал самолет, погибли три человека.

А в Нью-Йорке разбился туристический вертолет, в результате чего погибла семья.