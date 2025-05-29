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В Южной Корее разбился патрульный самолет с людьми на борту

29 мая 2025 09:33
Евгения Брюховецкая - редактор
В Южной Корее произошла авиакатастрофа - упал патрульный самолет
Экстренные службы на месте падения самолета. Фото: соцсети
Евгения Брюховецкая - редактор

В Южной Корее в четверг, 29 мая, упал патрульный самолет. На борту воздушного судна находились четыре человека.

Об этом пишет Reuters.

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По данным Военно-морских сил Южной Кореи, сегодня разбился морской патрульный самолет с четырьмя людьми на борту.

Авиакатастрофа произошла вблизи военной базы в южном городе Поханг. Сейчас ВМС пытаются установить причину аварии и количество жертв.

Ранее Yonhap со ссылкой на официальные источники писало, что самолет разбился в горах на восточном побережье.

Напомним, в апреле в американском штате Флорида недалеко от аэропорта упал самолет, погибли три человека.

А в Нью-Йорке разбился туристический вертолет, в результате чего погибла семья.

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