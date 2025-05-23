У Росії розбився військовий гелікоптер Мі-8 — є загиблі

Дим внаслідок падіння літака в Росії. Фото: скриншот

У Росії у пʼятницю, 23 травня, розбився військовий гелікоптер Мі-8. Він впав у районі селища Наришкіно в Орловській області.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Місцеві розповіли, що після падіння гелікоптера сталася масштабна пожежа. Крім того, було чутно вибухи. Наразі на місці аварії працюють екстрені служби.

За інформацією росЗМІ, внаслідок падіння загинули двоє людей — пілот та бортмеханік.

Гелікоптер летів у бік Смоленської області на аеродром базування у Вяземському районі. За попередньою інформацією, причиною авіакатастрофи стала відмова двигуна.

Нагадаємо, у квітні в Росії розбився бомбардувальник Ту-22М3, який окупанти використовували для обстрілів України.

Раніше у Ленінградській області РФ впав вертоліт Мі-28. Внаслідок цього ніхто з членів екіпажу не врятувався.