У Росії розбився військовий гелікоптер Мі-8 — є загиблі

У Росії розбився військовий гелікоптер з екіпажем — відео
У Росії у пʼятницю, 23 травня, розбився військовий гелікоптер Мі-8. Він впав у районі селища Наришкіно в Орловській області.
Про це повідомляють росЗМІ.
Падіння Мі-8 у Росії
Місцеві розповіли, що після падіння гелікоптера сталася масштабна пожежа. Крім того, було чутно вибухи. Наразі на місці аварії працюють екстрені служби.
За інформацією росЗМІ, внаслідок падіння загинули двоє людей — пілот та бортмеханік.
Гелікоптер летів у бік Смоленської області на аеродром базування у Вяземському районі. За попередньою інформацією, причиною авіакатастрофи стала відмова двигуна.
Нагадаємо, у квітні в Росії розбився бомбардувальник Ту-22М3, який окупанти використовували для обстрілів України.
Раніше у Ленінградській області РФ впав вертоліт Мі-28. Внаслідок цього ніхто з членів екіпажу не врятувався.
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