В России разбился военный вертолет Ми-8 — есть погибшие

В России разбился военный вертолет с экипажем — видео
В России в пятницу, 23 мая, разбился военный вертолет Ми-8. Он упал в районе поселка Нарышкино в Орловской области.
Об этом сообщают росСМИ.
Падение Ми-8 в России
Местные рассказали, что после падения вертолета произошел масштабный пожар. Кроме того, были слышны взрывы. Сейчас на месте аварии работают экстренные службы.
По информации росСМИ, в результате падения погибли два человека — пилот и бортмеханик.
Вертолет летел в сторону Смоленской области на аэродром базирования в Вяземском районе. По предварительной информации, причиной авиакатастрофы стал отказ двигателя.
Напомним, в апреле в России разбился бомбардировщик Ту-22М3, который оккупанты использовали для обстрелов Украины.
Ранее в Ленинградской области РФ упал вертолет Ми-28. В результате никто из членов экипажа не спасся.
Читайте Новини.LIVE!