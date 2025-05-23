В России разбился военный вертолет Ми-8 — есть погибшие

Дым в результате падения самолета в России. Фото: скриншот

В России в пятницу, 23 мая, разбился военный вертолет Ми-8. Он упал в районе поселка Нарышкино в Орловской области.

Об этом сообщают росСМИ.

Реклама

Читайте также:

Падение Ми-8 в России

Местные рассказали, что после падения вертолета произошел масштабный пожар. Кроме того, были слышны взрывы. Сейчас на месте аварии работают экстренные службы.

По информации росСМИ, в результате падения погибли два человека — пилот и бортмеханик.

Вертолет летел в сторону Смоленской области на аэродром базирования в Вяземском районе. По предварительной информации, причиной авиакатастрофы стал отказ двигателя.

Напомним, в апреле в России разбился бомбардировщик Ту-22М3, который оккупанты использовали для обстрелов Украины.

Ранее в Ленинградской области РФ упал вертолет Ми-28. В результате никто из членов экипажа не спасся.