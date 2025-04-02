У Росії розбився бомбардувальник Ту-22М3, — росЗМІ

У Росії розбився літак Ту-22М3 — екіпаж шукають
У Росії у середу, 2 квітня, розбився бомбардувальник Ту-22М3. З нього росіяни завдавали ударів по Україні.
Про це повідомляють російські воєнні кореспонденти.
Падіння літака в Росії 2 квітня
Відомо, що в Усольському районі Іркутської області РФ впав літак Ту-22М3. Цей бомбардувальник ворог використовував для запуску надзвукових ракет Х-22.
За даними російських військкорів, екіпаж винищувача наразі шукають.
Згодом стало відомо, що аварію перекваліфікували на авіакатастрофу. Також внаслідок падіння літака знеструмлено район. Російські ЗМІ уточнили, що на борту нібито не було зброї, а причини інциденту будуть з'ясовувати в державній комісії.
А за даними російських ЗМІ, екіпаж літака встиг катапультуватися, однак пілот загинув. Причиною падіння, за попередніми даними, стала технічна несправність. На місці працюють оперативні служби.
Нагадаємо, у березні в Ленінградській області Росії розбився вертоліт Мі-28, члени екіпажу загинули.
А в січні у США розбився літак, на борту якого перебували росіяни. Вони були спортсменами та брали участь у чемпіонаті США.
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