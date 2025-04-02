У Росії розбився бомбардувальник Ту-22М3, — росЗМІ

Російський літак Ту-22М3. Ілюстративне фото: росЗМІ

У Росії у середу, 2 квітня, розбився бомбардувальник Ту-22М3. З нього росіяни завдавали ударів по Україні.

Про це повідомляють російські воєнні кореспонденти.

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Відомо, що в Усольському районі Іркутської області РФ впав літак Ту-22М3. Цей бомбардувальник ворог використовував для запуску надзвукових ракет Х-22.

За даними російських військкорів, екіпаж винищувача наразі шукають.

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Згодом стало відомо, що аварію перекваліфікували на авіакатастрофу. Також внаслідок падіння літака знеструмлено район. Російські ЗМІ уточнили, що на борту нібито не було зброї, а причини інциденту будуть з'ясовувати в державній комісії.

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А за даними російських ЗМІ, екіпаж літака встиг катапультуватися, однак пілот загинув. Причиною падіння, за попередніми даними, стала технічна несправність. На місці працюють оперативні служби.

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Нагадаємо, у березні в Ленінградській області Росії розбився вертоліт Мі-28, члени екіпажу загинули.

А в січні у США розбився літак, на борту якого перебували росіяни. Вони були спортсменами та брали участь у чемпіонаті США.