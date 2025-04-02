В России разбился бомбардировщик Ту-22М3, - росСМИ

В России разбился самолет Ту-22М3 — экипаж ищут
В России в среду, 2 апреля, разбился бомбардировщик Ту-22М3. С него россияне наносили удары по Украине.
Об этом сообщают российские военные корреспонденты.
Падение самолета в России 2 апреля
Известно, что в Усольском районе Иркутской области РФ упал самолет Ту-22М3. Этот бомбардировщик враг использовал для запуска сверхзвуковых ракет Х-22.
По данным российских военкоров, экипаж истребителя сейчас ищут.
Позже стало известно, что аварию переквалифицировали в авиакатастрофу. Также в результате падения самолета обесточен район. Российские СМИ уточнили, что на борту якобы не было оружия, а причины инцидента будут выяснять в государственной комиссии.
А по данным российских СМИ, экипаж самолета успел катапультироваться, однако пилот погиб. Причиной падения, по предварительным данным, стала техническая неисправность. На месте работают оперативные службы.
Напомним, в марте в Ленинградской области России разбился вертолет Ми-28, члены экипажа погибли.
А в январе в США разбился самолет, на борту которого находились россияне. Они были спортсменами и участвовали в чемпионате США.
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