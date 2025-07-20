Літак Boeing 767 загорівся у Лос-Анджелесі — що трапилось

Загоряння двигуна у літака. Фото: кадр з відео

Над Лос-Анджелесом 18 липня загорівся літак Delta Airlines, який прямував до Атланти. Він успішно приземлився та ніхто не постраждав.

Про це повідомило видання CNBS 20 липня.

Реклама

Читайте також:

У США загорівся літак

Як відомо, Boeing 767 прямував до Атланти, але був змушений екстрено повернутися в аеропорт Лос-Анджелеса після займання двигуна під час зльоту. На опублікованих кадрах видно, як вогонь охопив лівий двигун літака.

Після кола над містом пілоти успішно посадили лайнер. Усі пасажири та екіпаж залишилися неушкодженими.

Наразі авіаційний регулятор США розслідує причину пожежу, адже це вже другий інцидент у 2025 році за участю Delta.

Нагадаємо, 4 липня літак з російськими туристами упав на воду посеред океану. Зумівши аварійно приводнитися, пілоти через деякий час знову підняли судно в повітря.

Також ми писали, що 5 липня в Іспанії через хибну тривогу люди стрибали з літака Ryanair. Є поранені.