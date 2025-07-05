В аеропорту Пальма-де-Майорка на борту рейсу Ryanair сталася паніка через пожежу — люди стрибали з літака

Пасажири стрибають з літака. Фото: кадр з відео

У ніч проти суботи, 5 липня, в аеропорту Пальма-де-Майорка (Іспанія) на борту рейсу Ryanair до Манчестера спрацювала хибна пожежна тривога. Пасажири в паніці почали евакуацію.

Про це пише The Mirror.

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Медіа пише, що частина пасажирів залишила літак за допомогою аварійних трапів, інші — стрибали з крила літака на злітно-посадкову смугу. До місця події оперативно прибули рятувальники, поліція та чотири карети швидкої допомоги.

Унаслідок інциденту постраждали 18 осіб. Шестеро з них були госпіталізовані з незначними травмами (розтягненням зв'язок гомілковостопного суглоба тощо).

Люди вийшли на крило літака. Фото: кадр з відео

У компанії Ryanair підтвердили, що тривога про пожежу була хибною, а рейс довелося скасувати.

Згодом було надано резервний літак, який вилетів до Манчестера о 7:05 ранку, хоча оригінальний час відправлення був запланований на 00:35.

Пасажири на злітно-посадковій смузі. Фото: кадр з відео

Нагадаємо, 12 червня в Індії розбився пасажирський літак Air India, на борту якого перебувало понад 200 пасажирів.

А у Нью-Йорку в квітні впав туристичний вертоліт — загинула сім'я.