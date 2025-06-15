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Авіатроща в Індії — відомо, що спричинило падіння літака

15 червня 2025 08:51
Євтушенко Аліна - редактор
Авіакатастрофа в Індії — що спричинило падіння літака
Наслідки авіакатастрофи в Індії. Фото: Reuters
Євтушенко Аліна - редактор

У четвер, 12 червня, в Індії розбився пасажирський літак, на борту якого перебувало понад 200 пасажирів. Згодом стало відомо, що причиною падіння літака міг стати несправний двигун.

Про це інформує India today

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Зазначається, що під час аварійної посадки Boeing 787‑8 Dreamliner рейсу AI 171 в Ахмадабаді пілот повідомив диспетчерам про серйозні проблеми з тягою двигунів — його останні слова були: "thrust not achieved", "falling", "Mayday".

Після авіакатастрофи уряд Індії терміново наказав перевірити всі літаки Boeing 787 авіакомпанії Air India. У центрі уваги опинилися двигуни літака, закрилки та убрання шасі, які, можливо, стали причиною поганого зльоту.

Авіатроща в Індії
Наслідки авіакатастрофи в Індії. Фото: Reuters

Як пише видання, зона катастрофи була захаращена уламками — будівлі гуртожитку сильно постраждали, виникли пожежі, сотні лікарів, студентів і місцевих мешканців евакуювали або госпіталізували.

Відомо, що чорна скринька (Flight Data Recorder) була знайдена 13 червня і передана слідчим. Індуська комісія з авіаційного розслідування (AAIB) разом із британськими та американськими фахівцями розпочала детальний аналіз даних, результати якого очікуються протягом трьох місяців.

Нагадаємо, що лайнер, який прямував до Лондона, вилетів о 13:38 за місцевим часом, але вже за 30 секунд почав стрімко втрачати висоту і врізався в гуртожиток медичного коледжу на території кампусу в Meghaninagar. Рятувальні служби підтвердили загибель 241 людини на борту та щонайменше 33 осіб на землі.

Раніше ми інформували, що 12 червня, в Індії сталася масштабна авіакатастрофа — розбився пасажирський літак.

Згодом у мережі з'явилися кадри моменту падіння пасажирського літака в Індії.

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