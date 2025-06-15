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Авиакатастрофа в Индии — что стало причиной падения самолета

15 июня 2025 08:51
Евтушенко Алина - редактор
Авиакатастрофа в Индии - что стало причиной падения самолета
Последствия авиакатастрофы в Индии. Фото: Reuters
Евтушенко Алина - редактор

В четверг, 12 июня, в Индии разбился пассажирский самолет, на борту которого находилось более 200 пассажиров. Впоследствии стало известно, что причиной падения самолета мог стать неисправный двигатель.

Об этом информирует India today.

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Отмечается, что во время аварийной посадки Boeing 787-8 Dreamliner рейса AI 171 в Ахмадабаде пилот сообщил диспетчерам о серьезных проблемах с тягой двигателей — его последние слова были: "thrust not achieved", "falling", "Mayday".

После авиакатастрофы правительство Индии срочно приказало проверить все самолеты Boeing 787 авиакомпании Air India. В центре внимания оказались двигатели самолета, закрылки и убранство шасси, которые, возможно, стали причиной плохого взлета.

Авіатроща в Індії
Последствия авиакатастрофы в Индии. Фото: Reuters

Как пишет издание, зона катастрофы была захламлена обломками — здания общежития сильно пострадали, возникли пожары, сотни врачей, студентов и местных жителей эвакуировали или госпитализировали.

Известно, что черный ящик (Flight Data Recorder) был найден 13 июня и передан следователям. Индусская комиссия по авиационному расследованию (AAIB) вместе с британскими и американскими специалистами начала детальный анализ данных, результаты которого ожидаются в течение трех месяцев.

Напомним, что лайнер, который направлялся в Лондон, вылетел в 13:38 по местному времени, но уже через 30 секунд начал стремительно терять высоту и врезался в общежитие медицинского колледжа на территории кампуса в Meghaninagar. Спасательные службы подтвердили гибель 241 человека на борту и по меньшей мере 33 человек на земле.

Ранее мы информировали, что 12 июня, в Индии произошла масштабная авиакатастрофа — разбился пассажирский самолет.

Впоследствии в сети появились кадры момента падения пассажирского самолета в Индии.

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