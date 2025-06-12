Авікатастрофа в Індії 12 червня — відео моменту падіння

Літак за мить до падіння. Фото: скриншот

У четвер, 12 червня, поблизу аеропорту міста Ахмедабад розбився пасажирський літак авіакомпанії Air India, що виконував рейс AI 171 з Ахмедабада до Лондона. На борту перебувало 242 пасажири. Авіакатастрофа сталася невдовзі після зльоту в районі Меганінагар.

У соцмережах почало ширитися відео, як очевидець зняв момент падіння літака.

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Індійський авіаційний регулятор повідомив, що екіпаж літака подав сигнал лиха до диспетчерської служби незадовго до втрати зв'язку. Це може свідчити про технічну несправність або іншу критичну ситуацію на борту.

На місце трагедії оперативно прибули щонайменше 20 машин швидкої допомоги, повідомляє NDTV. Рятувальники та пожежні бригади одразу розпочали ліквідацію наслідків аварії. Через потужне загоряння густі клуби диму були видимі навіть у віддалених районах, зокрема у Вастрапурі.

Місцева влада перекрила дороги навколо зони падіння літака, аби забезпечити роботу екстрених служб. У соціальних мережах з’явилися перші відео з місця події — на кадрах видно масштабне займання та паніку серед очевидців.

Інформація про кількість загиблих і постраждалих наразі уточнюється.

Ця трагедія стала наймасштабнішою авіакатастрофою в Індії з 2020 року. Востаннє літак розбився в Кожикоде.

Нагадаємо, в Індії, близько об 11:30 з'явилась інформація, що розбився пасажирський літак.

Кілька днів тому у Південній Кореї також сталася авіакатастрофа — впав патрульній літак.