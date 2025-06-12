Авикатастрофа в Индии 12 июня — видео момента падения

Самолет за мгновение до падения. Фото: скриншот

В четверг, 12 июня, вблизи аэропорта города Ахмедабад разбился пассажирский самолет авиакомпании Air India, выполнявший рейс AI 171 из Ахмедабада в Лондон. На борту находилось 242 пассажира. Авиакатастрофа произошла вскоре после взлета в районе Меганинагар.

В соцсетях начало распространяться видео, как очевидец снял момент падения самолета.

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Индийский авиационный регулятор сообщил, что экипаж самолета подал сигнал бедствия в диспетчерскую службу незадолго до потери связи. Это может свидетельствовать о технической неисправности или другой критической ситуации на борту.

На место трагедии оперативно прибыли по меньшей мере 20 машин скорой помощи, сообщает NDTV. Спасатели и пожарные бригады сразу начали ликвидацию последствий аварии. Из-за мощного возгорания густые клубы дыма были видны даже в отдаленных районах, в частности в Вастрапуре.

Местные власти перекрыли дороги вокруг зоны падения самолета, чтобы обеспечить работу экстренных служб. В социальных сетях появились первые видео с места происшествия — на кадрах видно масштабное возгорание и панику среди очевидцев.

Информация о количестве погибших и пострадавших пока уточняется.

Эта трагедия стала самой масштабной авиакатастрофой в Индии с 2020 года. Последний раз самолет разбился в Кожикоде.

Напомним, в Индии, около 11:30 появилась информация, что разбился пассажирский самолет.

Несколько дней назад в Южной Корее также произошла авиакатастрофа — упал патрульной самолет.