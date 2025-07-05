В аэропорту Пальма-де-Майорка на борту рейса Ryanair произошла паника из-за пожара — люди прыгали с самолета

Пассажиры прыгают из самолета. Фото: кадр из видео

В ночь на субботу, 5 июля, в аэропорту Пальма-де-Майорка (Испания) на борту рейса Ryanair в Манчестер сработала ложная пожарная тревога. Пассажиры в панике начали эвакуацию.

Об этом пишет The Mirror.

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Медиа пишет, что часть пассажиров покинула самолет с помощью аварийных трапов, другие — прыгали с крыла самолета на взлетно-посадочную полосу. К месту происшествия оперативно прибыли спасатели, полиция и четыре кареты скорой помощи.

В результате инцидента пострадали 18 человек. Шестеро из них были госпитализированы с незначительными травмами (растяжением связок голеностопного сустава и т.д.).

Люди вышли на крыло самолета. Фото: кадр из видео

В компании Ryanair подтвердили, что тревога о пожаре была ложной, а рейс пришлось отменить.

Впоследствии был предоставлен резервный самолет, который вылетел в Манчестер в 7:05 утра, хотя оригинальное время отправления было запланировано на 00:35.

Пассажиры на взлетно-посадочной полосе. Фото: кадр из видео

Напомним, 12 июня в Индии разбился пассажирский самолет Air India, на борту которого находилось более 200 пассажиров.

А в Нью-Йорке в апреле упал туристический вертолет — погибла семья.