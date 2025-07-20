Самолет Boeing 767 загорелся в Лос-Анджелесе — что случилось

Над Лос-Анджелесом загорелся самолет — в сети показали видео
Над Лос-Анджелесом 18 июля загорелся самолет Delta Airlines, который направлялся в Атланту. Он успешно приземлился и никто не пострадал.
Об этом сообщило издание CNBS 20 июля.
В США загорелся самолет
Как известно, Boeing 767 направлялся в Атланту, но был вынужден экстренно вернуться в аэропорт Лос-Анджелеса после возгорания двигателя во время взлета. На опубликованных кадрах видно, как огонь охватил левый двигатель самолета.
После круга над городом пилоты успешно посадили лайнер. Все пассажиры и экипаж остались невредимыми.
Сейчас авиационный регулятор США расследует причину пожара, ведь это уже второй инцидент в 2025 году с участием Delta.
Напомним, 4 июля самолет с российскими туристами упал на воду посреди океана. Сумев аварийно приводниться, пилоты через некоторое время снова подняли судно в воздух.
Также мы писали, что 5 июля в Испании из-за ложной тревоги люди прыгали с самолета Ryanair. Есть раненые.
Читайте Новини.LIVE!