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Главная Новости дня Над Лос-Анджелесом загорелся самолет — в сети показали видео

Над Лос-Анджелесом загорелся самолет — в сети показали видео

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 18:39
Самолет Boeing 767 загорелся в Лос-Анджелесе — что случилось
Возгорание двигателя у самолета. Фото: кадр из видео

Над Лос-Анджелесом 18 июля загорелся самолет Delta Airlines, который направлялся в Атланту. Он успешно приземлился и никто не пострадал.

Об этом сообщило издание CNBS 20 июля.

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Как известно, Boeing 767 направлялся в Атланту, но был вынужден экстренно вернуться в аэропорт Лос-Анджелеса после возгорания двигателя во время взлета. На опубликованных кадрах видно, как огонь охватил левый двигатель самолета.

После круга над городом пилоты успешно посадили лайнер. Все пассажиры и экипаж остались невредимыми.

Сейчас авиационный регулятор США расследует причину пожара, ведь это уже второй инцидент в 2025 году с участием Delta.

Напомним, 4 июля самолет с российскими туристами упал на воду посреди океана. Сумев аварийно приводниться, пилоты через некоторое время снова подняли судно в воздух.

Также мы писали, что 5 июля в Испании из-за ложной тревоги люди прыгали с самолета Ryanair. Есть раненые.

США самолет аэропорты пожар пассажиры
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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