У Польщі розбився винищувач F-16 28 серпня - що відомо

У четвер, 28 серпня, у польському місті Радом під час тренувального польоту до авіашоу розбився винищувач F-16. Унаслідок катастрофи пілот загинув.

Про це повідомив речник уряду Польщі Адам Шлапка у соцмережі Х.

У Польщі розбився винищувач F-16

Шлапка повідомив, що винищувач F-16 зазнав аварії під час підготовки до авіаційної виставки AirShow у Радомі.

"На жаль, пілот загинув. Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш поговорив з премʼєр-міністром і зараз прямує до місця катастрофи", — написав він.

На відео зафіксовано момент, коли винищувач різко пішов униз і врізався в землю.

За попередньою інформацією, за штурвалом F-16 перебував Мацей Краковян, командир пілотажної групи Tiger Demo Team.

