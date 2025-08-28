Відео
У Польщі під час авіашоу розбився F-16 — пілот загинув

У Польщі під час авіашоу розбився F-16 — пілот загинув

Дата публікації: 28 серпня 2025 22:30
У Польщі розбився винищувач F-16 28 серпня - що відомо
Падіння літаку у Польщі. Фото: кадр з відео

У четвер, 28 серпня, у польському місті Радом під час тренувального польоту до авіашоу розбився винищувач F-16. Унаслідок катастрофи пілот загинув.

Про це повідомив речник уряду Польщі Адам Шлапка у соцмережі Х.

Читайте також:

У Польщі розбився винищувач F-16

Шлапка повідомив, що винищувач F-16 зазнав аварії під час підготовки до авіаційної виставки AirShow у Радомі.

"На жаль, пілот загинув. Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш поговорив з премʼєр-міністром і зараз прямує до місця катастрофи", — написав він.

На відео зафіксовано момент, коли винищувач різко пішов униз і врізався в землю.

За попередньою інформацією, за штурвалом F-16 перебував Мацей Краковян, командир пілотажної групи Tiger Demo Team.

Нагадаємо, що раніше в Італії на трасу поруч з машинами впав і вибухнув надлегкий літак. Внаслідок авіакатастрофи загинули двоє людей. 

А до цього над Лос-Анджелесом загорівся літак. Вогонь охопив двигун під час зльоту. 

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
