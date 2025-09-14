Видео
Президент Польши принял резонансное решение по НАТО

Президент Польши принял резонансное решение по НАТО

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 20:23
Польша готовится к прибытию войск НАТО - что известно
Кароль Навроцкий. Фото: SBS

Президент Республики Польша Кароль Навроцкий подписал резолюцию, которая позволяет размещение контингента войск НАТО на территории страны. Это решение принято в рамках операции "Восточный страж" для усиления обороноспособности Польши.

Об этом сообщает Бюро национальной безопасности Польши.

Читайте также:

Подкрепление сил НАТО в Польше

По данным Бюро, резолюция президента является засекреченной, но предусматривает присутствие иностранного военного компонента на территории страны. Речь идет о подкреплении в рамках коллективных мер безопасности НАТО. Решение стало ответом на обострение ситуации с безопасностью после последних инцидентов на границе.

"Президент Республики Польша Кароль Навроцкий подписал резолюцию о предоставлении согласия на присутствие на территории Республики Польша компонента иностранных сил из НАТО в качестве подкрепления в рамках операции "Восточный страж". Резолюция Президента является засекреченной", — говорится в сообщении Бюро.

Вчера генсек НАТО объявил о начале операции "Восточный страж" как реакцию на вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши. По словам союзников, это решение направлено на укрепление восточного фланга Альянса.

Напомним, что в польском Кракове самолет авиакомпании Enter Air во время посадки сошел со взлетно-посадочной полосы в аэропорту Балице.

Ранее мы также информировали, что премьер-министр Польши Дональд Туск выразил обеспокоенность ростом пророссийских настроений в стране.

Польша НАТО армия президент Кароль Навроцкий
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
